القاهرة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنًا للدماء، والعودة للحوار.وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع الدولة الليبية، مشددًا على أهمية الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار والأمن في البلاد.// انتهى //10:25ت م0031