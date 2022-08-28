الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط العربية السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بالمرابي، ويوم الأربعاء في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بجازان لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم خدماتها في منطقة الجوف يوم الاثنين، للرجال والنساء في مقر إمارة المنطقة بمدينة سكاكا لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:28ت م0032