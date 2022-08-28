عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة اليوم, عددًا من المدارس في مدينة عرعر، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.والتقى سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، حيث استهل جولته التفقدية بزيارة مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية ومدرسة غرناطة المتوسطة, مستمعاً إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي وتفقد الفصول الدراسية والتقى الطلاب.ونوه سموه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.حضر الجولة مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، وعدد من المسؤولين.// انتهى //10:33ت م0033