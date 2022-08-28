رفحاء 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت مدارس تعليم محافظة رفحاء نحو 20 ألف طالب وطالبة في 147 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية اليوم، بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444هـ.وعملت جميع الأقسام المعنية على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد، كما قام المشرفون التربويون بتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية للطلبة وتقديم كل الدعم لهم.وتابع مدير مكتب التعليم برفحاء خالد الشمري، اليوم، انتظام الطلاب ووقف على سير العملية التعليمية في عدد من المباني والفصول الدراسية، وساحات المدارس، متمنيًا للطلبة عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا الغالية من دعم وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //10:34ت م0034