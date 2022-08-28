تونس 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها بدء أعمال الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا بالعاصمة التونسية بحضور العديد من رؤساء الدول ورؤساء حكومات ومندوبين ورجال أعمال من اليابان وعدة دول أفريقية.ونقلت في السياق تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة أثناء افتتاح أعمال الدورة أن ندوة " تيكاد8 "، أهمية الشراكة الأفريقية اليابانية في صياغة مقاربات عملية لمفهوم التنمية الشاملة وتغيير واقع الشعوب الأفريقية، ، داعيًا إلى ضرورة وضع المشاركين حلولا تمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها.وأخبرت صحف الأحد عن عودة الهدوء إلى جميع المناطق التي حدثت فيها الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس مما تسببت في مقتل وإصابة العشرات، مشيرة إلى مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الأطراف الليبية بتحمل مسؤولياتهم.وتطرقت صحف تونس إلى توقيع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى الجزائر اتفاق شراكة سعيا لفتح عهد جديد في علاقات البلدين.// انتهى //10:35ت م0035