عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة، اليوم, قائد قوة عرعر اللواء الركن عبدالله بن راجح العصيمي، يرافقه عدد من مساعديه، الذي قدم للسلام على سموه.وأشاد سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.// انتهى //10:36ت م0036