ظهران الجنوب 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت مدارس محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة في قطاعيها السراة وتهامة، أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، حيث انتظموا على مقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ.وشهد أول يوم دراسي العديد من الجولات الميدانية لمسؤولي التعليم الذين تابعوا انطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي بدأ بالاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحاً وتوزيع المقررات على الطلاب، إلى جانب تنفيذ برنامج استقبال الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.// انتهى //10:38ت م0037