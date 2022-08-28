عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تقريراً عن أعمال الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "مثاني" واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد أبا الخيل، يرافقه عدد من منسوبي الجمعية.ونوه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية بالقرآن الكريم، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن المملكة ومنذ تأسيسها تعمل على خدمة كتاب الله الكريم.فيما أعرب رئيس ومنسوبو الجمعية عن شكرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية وسمو نائبه لدعمهم واهتمامهم بكل أعمال الجمعية.// انتهى //10:39ت م0038