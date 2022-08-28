الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسيرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20)، الذي سيعقد يومي 2 - 3 صفر 1444هـ الموافق 29 - 30 أغسطس 2022م، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.و‏‎يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي تترأسها جمهورية اندونيسيا، حيث يركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.‏‎ومن المزمع أن يتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات خلال الاجتماع، من أهمها التعاون وتبادل المعرفة والعمل على أفضل الممارسات الرقابية للإسهام في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة في الدول العشرين، والتأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة دول العشرين.// انتهى //10:40ت م0039