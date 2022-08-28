عنيزة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأقيمت أمس، ورشة عمل بعنوان "تجارب ناجحة في تخزين المناصيف" ، ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة، بالشراكة مع بلدية ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمحافظة, تستهدف رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بسوق التمور على مستوى المملكة.وتحدث فيها عدد من المهتمين والخبراء في طريقة تخزين التمور, وطرق حفظها لضمان المنتج على مدار العام, والحفاظ عليها من التغير في الطعم واللون لأطول مدة ممكنة.// انتهى //10:41ت م0040