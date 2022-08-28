حائل 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساختتمت أمانة منطقة حائل أمس، فعاليات مهرجان "صيف عروس الشمال" الذي أقيم برعاية سمو أمير المنطقة في منتزه المغواة الترفيهي خلال الفترة من 20 من الشهر الحالي حتى 26 من الشهر نفسه.وأوضح مدير الإعلام بأمانة المنطقة سعد الثويني، أن المهرجان الذي بلغ عدد زواره أكثر من عشرة آلاف زائر من داخل وخارج حائل من مختلف الأعمار، اشتمل على عدد من الفعاليات الشعبية المتنوعة، وألعاب الأطفال، وسوق للأسر المنتجة، ضم أكثر من 40 محلاً للأسر، قدموا فيه الأكلات الشعبية الحائلية وعرض المنسوجات اليدوية والمنتجات الغذائية والإكسسوارت وتركيب العطور والبخور والمواد التجميلية والتحف والهدايا, كما أدت الفرقة الشعبية خلال أيام المهرجان ألوانها وأهازيجها التراثية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وفق الطابع التراثي والاجتماعي.// انتهى //10:41ت م0041