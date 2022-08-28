الدمام 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عدداً من الفرص الاستثمارية في محافظة الخفجي، ضمن خططها في تنمية الاستثمارات ودعم التنمية بالمحافظة.وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي في 9 مواقع استثمارية مؤقتة تتمثل في إقامة معرض تسوقي و3 ساحات ألعاب أطفال، و5 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات، لتلبيه احتياجات المحافظة ومتطلبات سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والتحفيز واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج المحافظة.ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالدخول على منصة "فرص"، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.// انتهى //10:42ت م0042