تبوك 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك اليوم، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.وكثفت إدارة التعليم بالمنطقة بجميع مكاتبها التعليمية وإدارتها المختلفة أعمالها الميدانية، من خلال الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية، واستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية، وعمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعلمية والإدارية، ومتابعة إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، لضمان انطلاقة جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد.وعملت إدارة التعليم جميع إداراتها ومكاتبها وأقسامها على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.// انتهى //10:46ت م0043