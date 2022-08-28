عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم، فرحة طلاب الأول إبتدائي في أولى أيام العام الدراسي الجديد 1444هـ، وذلك في مدارس مدينة عرعر.ويتخلل الأسبوع الأول "التمهيدي" العديد من البرامج التعريفية عن مرافق المدرسة وكسر حاجز الخوف, بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية لتعزيز حب العلم والتعلم.يُذكر أن عدد طلاب المرحلة الابتدائي في مدارس منطقة الحدود الشمالية بلغ 47772 طالباً وطالبة.// انتهى //11:14ت م0051