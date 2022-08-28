الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستمكنت البكرة "جلمودة" للمالك جاسم سعود العتيبي من تحقيق المركز الأول في الشوط الثالث والحصول على لقب الأسرع توقيتاً بـ 6:01,873 دقائق، وذلك ضمن الأشواط الـ 12 المخصصة لسباقات اللقايا لمسافة 4 كم، في ثاني يوم للأشواط النهائية الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 .وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى خلال الـ 12 شوطاً الأخرى كالتالي: "دنعه" لـ مفلح حمود البلوي، و"شاهين" لـ سعد حمد المري، و"رمز" لـ ناصر غازي القرشي، و"الحذره" لـ عامر سعد المري، و"مشوش" لـ خالد سعيد المري، و"سيوف" لـ حمود ظاوي العصيمي، و"الليزر" لـ مشبب محمد القحطاني، و"التماس" لـ محمد علي المري، و"الوسمي" لـ محمد سعيدان العتيبي، و"العنود" لـ صالح دلبج المري، و"ضاري" لـ حمدان محمد العميمي.// انتهى //11:14ت م0053