بانكوك 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسوصف زوار معرض "جسور" من تايلند الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في العاصمة التايلندية بانكوك, باللوحة المشرقة للتواصل الحضاري والثقافي بين المملكتين، مقدمين شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية - أيدها الله - على إقامته للتواصل بين الشعبين.وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه في المعرض من محتويات ومعلومات تُجسّد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالإسلام والمسلمين وتبيين حقيقة الدين الإسلامي بأنه دين رحمة واعتدال ومحبة وسلام, معربين عن إعجابهم بما يقوم به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وما يحويه من تقنيات متطورة.// انتهى //11:14ت م0054