الجزائر 01 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م واسوقّعت الجزائر وفرنسا على إعلان شراكة متجددة بين البلدين إلى جانب التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية في عديد المجالات، وذلك في ختام زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر، والتي استمرت ثلاثة أيام.ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي الزيارة بالناجحة جداً، مبرزاً أنها كانت ممتازة وضرورية ومفيدة للعلاقة بين البلدين ووضعت كثيراً من الأمور في نصابها.من جانبه اعتبر الرئيس ماكرون أن التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة سيضع أسساً لتعاون جديد بين الجزائر وفرنسا في العديد من المجالات, مشيراً إلى أنه تكملة لأجهزة التعاون الموجودة بين البلدين تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى من أجل متابعة العلاقات وتطورها.// انتهى //11:33ت م0055