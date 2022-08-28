الدمام 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم اليوم 500 ألف طالب وطالبة في 1627 مدرسة بمدن وقرى ومحافظات المنطقة الشرقية مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444 هـ لمختلف المراحل الدراسية.ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، ومدير مرور الشرقية العميد جهاد بن محمد المجحد، على متابعة سير الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الحالي في مدرسة الجهاد الثانوية بدءاً من الاصطفاف الصباحي، وشارك في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب، كما تجول في عدد من فصول المدرسة لمتابعة انطلاق الحصص وفق الجدول الدراسي.وتفقد العتيبي خلال اليوم الأول عدة مدارس في مراحل تعليمية مختلفة, مطلعاً على سير بداية العام الدراسي، وكلف مساعديه ومديري الإدارات والمشرفين بمتابعة سير الدراسة خلال الأسبوع الحالي والمقبل، وتغطية جميع المدراس في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية منذ اليوم الأول.وأكد أن نسب الحضور في المدارس دليل على جدية الطلاب والطالبات لما يملكونه من طموحات وآمال لمستقبلهم، حيث إن نتائج المؤشرات شهدت انتظاماً عالٍياً وحضور كثيف للطلاب والطالبات وتسلمهم كافة مقرراتهم الدراسية وتوزيع الجداول الدراسية وتحقق البداية الجادة للعام الدراسي من أول حصة.وحث الطلاب على المثابرة والاجتهاد والحرص على تلقي العلوم والمعارف والمهارات، مشيراً إلى أن نظام المسارات سيحقق آفاقاً أرحب وتطلعات أعلى بالتركيز على التخصصات المطلوبة مبكراً مما يساعدهم على بناء المستقبل بالوسائل الحديثة.يُذكر أن إدارة تعليم الشرقية تُنفذ خطة إشرافية شاملة لجميع المدارس وأخرى للدعم والمساندة المدرسية طوال اليوم وهاتف استشاري لتقديم الخيارات النفسية والتربوية والسلوكية والنفسية، فيما وفّرت أكثر من 700 حافلة لنقل الطلبة.// انتهى //11:46ت م0057