أبها 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت مدارس منطقة عسير اليوم 280 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية, وذلك مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.ورصدت "واس" عودة الطلاب والطالبات لمدارس المنطقة التي شهدت نسبة حضور عالية منذ الصباح الباكر، وتفاعلاً كبيراً من طلابها مع توجيهات المعلمين والمعلمات.وجهزت إدارة تعليم عسير 144 مدرسة لرياض الأطفال، و113 مدرسة للطفولة المبكرة، بكل متطلبات العملية التعليمية من مقاعد وسبورات حديثة ووسائل إيضاح متطورة، إضافة إلى خدمة النقل المدرسي التي خصص لها أكثر من 600 حافلة مدرسية لنقل 47 ألف طالب وطالبة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة.// انتهى //11:57ت م0058