الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 2127 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، خلال الفترة من 20 - 26 /8/ 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 331 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 63 مستشفى خاصاً 268 مستشفى حكومياً، و334 زيارة للمراكز الحكومية و1449 زيارة للمجمعات الطبية، و13 زيارة للصيدليات.// انتهى //12:01ت م0059