عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأطلق تعليم بالحدود الشمالية ممثلاً بإدارة التوجيه والإرشاد "بنات" اليوم, خدمة "الهاتف الإرشادي" الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد عبر الهاتف الإرشادي.وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور، بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي، حيث يتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012, من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12،30 ظهرًا، طوال أيام الدوام الرسمي.// انتهى //12:07ت م0060