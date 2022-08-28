عام / تغليف أكثر من 140 ألف دواء مفرد بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 2022/08/28 م واس
الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واس
قامت صحة الطائف بتغليف 148657 دواءً عبر مجمع الملك فيصل الطبي بالمحافظة, خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.
وبلغ عدد الطلبات التي جرى إيصالها عن طريق البريد السعودي 4411, فيما جرى صرف 19849 وصفة من الصيدلية الداخلية, بينما وصل عدد الوصفات التي جرى صرفها في صيدلية العيادات إلى 29362, وذلك خلال الفترة نفسها.
يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي تمكّن بفضل الله عبر قسم الصيدلية بالمجمع من تفعيل وتطبيق خدمة وصفتي, التي تُساعد المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في محافظة الطائف.
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12:11ت م
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