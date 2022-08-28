الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقامت صحة الطائف بتغليف 148657 دواءً عبر مجمع الملك فيصل الطبي بالمحافظة, خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.وبلغ عدد الطلبات التي جرى إيصالها عن طريق البريد السعودي 4411, فيما جرى صرف 19849 وصفة من الصيدلية الداخلية, بينما وصل عدد الوصفات التي جرى صرفها في صيدلية العيادات إلى 29362, وذلك خلال الفترة نفسها.يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي تمكّن بفضل الله عبر قسم الصيدلية بالمجمع من تفعيل وتطبيق خدمة وصفتي, التي تُساعد المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في محافظة الطائف.// انتهى //12:11ت م0062