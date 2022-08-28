جيزان 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستوقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، أحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وتكون أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان، و بيش، و مركز الفطيحة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //12:11ت م0063