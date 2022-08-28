سكاكا 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على خدمة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، منوهاً بالتوجيهات الهادفة إلى مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع التنمية لينعم بها المواطن والمقيم.جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم، مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة, الذين قدموا للسلام على سموه, حيث أعرب سمو أمير المنطقة عن شكره للجميع على الجهود التي يقومون بها لخدمة المنطقة وأهلها.وثمّن سموه التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وحرصها على تطوير منظومة التعليم في المملكة، تحقيقاً لمستهدفات التنمية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع السداد والتوفيق في بداية العام الدراسي 1444هـ.حضر الاستقبال وكلاء الإمارة.// انتهى //12:13ت م0064