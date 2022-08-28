الكويت 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم رسالة خطية، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تتمحور حول العلاقات بين البلدين ، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.قام بتسليم الرسالة المبعوث الشخصي لرئيس دولة فلسطين ياسر محمود عباس، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.// انتهى //13:25ت م0086