الدمام 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة للعام 1443هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبدالعزيز الخالدي.ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتطوير المنظومة التجارية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مستمعًا لشرح عن أعمال الفرع والجولات الرقابية، والخدمات المقدمة لتحسين وتعزيز البيئة التجارية، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومشاركات.بدوره أعرب مدير الفرع عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لجهود الفرع.// انتهى //13:30ت م0087