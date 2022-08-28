مكة المكرمة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساُختتمت أمس بطولة مكة للشطرنج للأطفال التي نظمها النادي السعودي للشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بمشاركة 83 طفلاً من جميع أنحاء المملكة.وحقق اللاعب الدولي ياسين أحمد من مصر المركز الأول في البطولة، وجاء اللاعب مساعد المطيري من مدينة الرياض في المركز الثاني، فيما حلت اللاعبة ورد العميري من مكة المكرمة في المركز الثالث.وفي حفل ختام البطولة توج مدير فرع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة عمر مدني الفائزين بالبطولة .// انتهى //13:30ت م0088