الكويت 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن قلقها وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم موقف الكويت الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعيةً كل الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.// انتهى //13:33ت م0089