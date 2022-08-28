سكاكا 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبة في الإمارة اليوم، قائد مجموعة الحماية الخاصة لسمو أمير المنطقة الرائد عادل بن جربوش القيسي ومساعده الرائد محمد سعيد الزهراني رتبتيهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة رائد.وهنأ سمو أمير منطقة الجوف الرائد القيسي والرائد الزهراني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله -, متمنياً لهم التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.من جانبه عبر القيسي والزهراني عن سعادتهما البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - رعاهم الله - وبتقليد سمو أمير المنطقة لهما, مؤكدين أن الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:38ت م0090