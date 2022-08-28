القاهرة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ "110" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعها برئاسة ممثل المغرب عبدالصمد الحمراوي، وذلك لإعداد الملف الاجتماعي للدورة الوزارية للمجلس المقررة عقدها يوم الخميس المقبل.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، أن الاجتماع يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة التي تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا الاثنين بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الوزارية.// انتهى //13:38ت م0091