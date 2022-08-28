عمّان 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، رئيس الجامعة الأمريكية في الأردن الدكتور مأمون عكروش، وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الدكتورة شهلاء العجيلي.وأعرب السفير السديري عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب في خدمة تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة.// انتهى //13:40ت م0092