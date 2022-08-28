مكة المكرمة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, 388 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في 1522 مدرسة من مدارس التعليم العام والأهلي التابعة لتعليم مكة في أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ميدانيًا مراحل سير العملية التعليمية, وزار مدرسة ثانوية الإمام السخاوي وثانوية الأمير عبدالمجيد، وثانوية الحسين بن علي، ومتوسطة أنس بن مالك، وابتدائية عبدالله بن أنيس وابتدائية المثنى بن حارثة، اطمأن خلالها على استعداد المدارس للعام الجديد.ودشن الدكتور الزائدي اليوم برنامج انطلاقة الأسبوع التمهيدي في ابتدائية محمد بن عبدالوهاب, الذي يستهدف 25 ألف طالب وطالبة في 813 مدرسة للمرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وتنفيذ فعاليات برامج الأسبوع التمهيدي لتهيئة الطلاب لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية, وانطلقت الفعاليات في المدارس الابتدائية وذلك من أجل العمل على إنجاح أهداف الأسبوع التمهيدي وتبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي يساعد الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة إلى محيط المدرسة.من جانبها استعدت إدارة التوجيه والإرشاد ببرامج إرشادية تستهدف الأسبوع التمهيدي الذي يسعى إلى تكوين اتجاه إيجابي في نفس الطلاب والطالبات نحو المدرسة.وتستهدف البرامج توعية أولياء الأمور بحاجات المرحلة وتعريفهم بالخصائص النمائية لهذه المرحلة والأساليب التربوية المناسبة في التعامل مع الخوف الذي يلازمهم حال دخولهم المدرسة أول مرة، وتوثيق العلاقة الإيجابية بين البيت والمدرسة والوقوف على المشكلات الصحية، والسلوكية، والنفسية للطلاب والطالبات في وقت مبكر.// انتهى //13:41ت م0093