الليث 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسشهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ بمدارس المحافظة، وذلك بمدرسة ولي العهد المتوسطة, بحضور مدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي وعددٍ من القيادات التعلمية.واطلع الزهراني على استعدادات إدارة التعليم بمحافظة الليث لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك بتسليم الطلاب المقررات المدرسية، مستمعاً لشرحٍ مفصلٍ من مدير تعليم الليث عن استعدادات إدارة التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد، حيث وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية، وجرى تجهيز 194 مبنى مدرسيًّا لاستقبال 30 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.وثمّن محافظ الليث جهود إدارة التعليم بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة على المستويات كافة لضمان بداية جادة لعامٍ دراسيِّ جديد حافلٍ بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله، منوهًا بالدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يعزز العملية التعليمية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، للوصول إلى التميِّز والإبداع في التحصيل العلمي والإسهام في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يبارك في الجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //13:41ت م0094