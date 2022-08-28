الكويت 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 08ر63 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7722 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 81ر0 %.وتم تداول 6ر242 مليون سهم عبر 9819 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5836 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 % من خلال تداول 3ر175 مليون سهم عبر 4952 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 03ر79 نقطة ليبلغ مستوى 88ر8626 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 % من خلال تداول 3ر67 مليون سهم عبر 4867 صفقة بقيمة 7ر35 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 14ر33 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6095 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 % من خلال تداول 8ر145 مليون سهم عبر 3706 صفقات نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار .// انتهى //13:45ت م0096