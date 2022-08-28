مقديشو 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022م واسالتقى رئيس الوزراء الصومالي،حمزة عبدي بري، بوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا (تيكاد8) والمنعقد في تونس.وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.وأشار الوزير الياباني خلال اللقاء إلى استعداد بلاده التام في تعزيز التعاون مع الصومال في المجالات التجارية والأمنية والسياسية ،بالإضافة إلى الإسهام في برامج تنمية المجتمع.// انتهى //13:46ت م0097