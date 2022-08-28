عنيزة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم اليوم قرابة الـ40 ألف طالب وطالبة في المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، وذلك مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.وأكملت إدارة التعليم بالمحافظة جاهزيتها باكراً , لبداية العام الدراسي من أعمال الصيانة والنظافة وتوزيع المقررات الدراسية.من جانب آخر ، وقف مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي ، ميدانياً على ثانوية الشيخ ابن عثيمين للاطمئنان على سير العملية التعليمية ، والاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس ، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس.فيما زارت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" شعاع الخليفة مدارس الابتدائية الثامنة والثلاثون والمتوسطة الثالثة ، لمتابعة سير العملية التعليمية في أول يوم دراسي.// انتهى //13:49ت م0098