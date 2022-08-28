عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقدم التعازي لباكستان في ضحايا الفيضانات
الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 2022/08/28 م واس
جدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واس
قدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه ، التعازي إلى حكومة باكستان وشعبها ، لما تسببت به الفيضانات العارمة في باكستان من خسائر في الأرواح .
وأعرب معاليه عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات ، مناشداً جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره تقديم المساعدة الطارئة للتخفيف من معاناة السكان المتضررين.
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13:58ت م
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