جدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه ، التعازي إلى حكومة باكستان وشعبها ، لما تسببت به الفيضانات العارمة في باكستان من خسائر في الأرواح .وأعرب معاليه عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات ، مناشداً جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره تقديم المساعدة الطارئة للتخفيف من معاناة السكان المتضررين.// انتهى //13:58ت م0100