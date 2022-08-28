الدوحة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسسجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 60.74 نقطة، أي ما نسبته 0.44%، ليصل إلى 13 ألفاً و685.65 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليوناً و503 آلاف و64 سهماً، بقيمة 387 مليوناً و708 آلاف و892.070 ريالاً، نتيجة تنفيذ 9726 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 759 ملياراً و433 مليوناً و326 ألفاً و705.700 ريالات، مقارنة بـ 764 ملياراً و685 مليوناً و351 ألفاً و122.220 ريالاً في الجلسة السابقة.// انتهى //14:55ت م0114