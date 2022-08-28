المدينة المنورة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت جامعة طيبة اليوم الطلاب والطالبات المستجدين وكذلك العائدين لمقاعدهم الدراسية للعام الأكاديمي 1444هـ، وذلك في مختلف تخصصات كليات الجامعة وفروعها .وأكملت الجامعة بكافة كلياتها وإداراتها ومرافقها بتوجيه معالي مديرها الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني , جميع الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد لضمان توفير المناخ والبيئة التعليمية المناسبة للطلبة التي تُساعدهم على تحقيق التميز والإنجاز في تحصيلهم العلمي، وكذلك تجهيز القاعات والفصول الدراسية والمختبرات، واستقبال الطلبه المستجدين والمستجدات والترحيب بهم وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من الجامعة وآلية الاستفادة منها .ويشهد العام الدراسي الحالي اعتماد جامعة طيبة لخطة الفصول الدراسية الثلاثة تماشياً مع إستراتيجية ومنهجية وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم الجامعي؛ وتحقيقاً لمستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إبقاء الخطط للبرامج الأكاديمية كما هي بتوزيع خطة الدراسة على ثلاثة فصول في العام الدراسي مع تعديل ساعات الاتصال للمقررات للمحتوى العلمي في عدد أسابيع أقل من النظام الفصلي، حيث يتضمن كل فصل دراسي ١٢ اسبوعاً دراسياً وأسبوعاً للاختبارات الفصلية .وطوّرت الجامعة من منطلق اهتمامها في تحقيق معايير الجودة وتماشياً مع مشروع التحول البرامجي الأكاديمي الذي يعد من أهم المشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, وبتوجيه من معالي رئيسها الدكتور عبدالعزيز السراني آلية قبول العام الدراسي 1444هـ، إذ تضمّنت عدة مراحل وفق ضوابط وآلية محددة، بالإضافة لزيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية في ظل استحداثها لسبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس، وشملت تلك الزيادة مقاعد التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية وذلك لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات .// انتهى //15:04ت م0117