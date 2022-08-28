الباحة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات الباحة خدماتها لـ20211 مستفيداً، وذلك خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت صحة الباحة أن عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ بلغ 9272 مستفيداً، وقدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ10939 مستفيداً, في حين بلغ عدد المنومين 1491 مريضاً, وإجراء 303 عمليات جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .// انتهى //15:07ت م0118