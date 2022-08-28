عام / 20211 مستفيداً من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات الباحة
الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 2022/08/28 م واس
الباحة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واس
قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات الباحة خدماتها لـ20211 مستفيداً، وذلك خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت صحة الباحة أن عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ بلغ 9272 مستفيداً، وقدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ10939 مستفيداً, في حين بلغ عدد المنومين 1491 مريضاً, وإجراء 303 عمليات جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .
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15:07ت م
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