الجبيل 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم أكثر 39000 طالب وطالبة اليوم في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل مع بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث قام الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد آل حسين، بتفقد عدد من المدارس والوقوف على سير العملية التعليمية.وأكد مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور سعد الحربي أن الهيئة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بمدينة الجبيل الصناعية، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة دراسية مسبقة لاستقبال الطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية وتفعيل عدد من الأنشطة الدراسية التي تسهم في اعداد التهيئة الإرشادية لهم.// انتهى //15:09ت م0119