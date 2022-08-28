الأحساء 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في محافظة الأحساء اليوم في مقاعدهم الدراسية في 1021 مدرسة وروضة أطفال، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.وتجوّل مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى على عدد من المدارس وشهد استقبال أبنائه الطلاب والاطمئنان على سير العام الدراسي، موجهاً منسوبي التعليم ببدل كافة الجهود وتقديم كل سبل التعليم ليجني فلذات أكبادنا ثمار العمل في ظل الدعم الكبير واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله– لقطاع التعليم، متمنياً لجميع أبنائنا وبناتنا عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز.// انتهى //15:10ت م0120