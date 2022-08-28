الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واستستضيف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، مؤتمر التقييم الدولي 2022، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022م بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.وتأتي استضافة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لهذا الحدث الدولي الرئيسي تتويجاً لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة؛ كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنـة التقييم فـي المملكة العربية السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.ويهدف المؤتمر في نسخته الـ12 إلى تسـليط الضـوء على مهنـة التقييم والفـرص الواعـدة التي تحققها، واسـتعراض وتبادل أفضــل الممارسات المحلية والعالمية فــي مهنــة التقييــم، والاطـلاع على مســتجدات المهنة وأحـدث اللوائح والأنظمة الدولية، بالإضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاسـتفادة منها من خلال مشاركة خبراء ومتحدثين دولييــن، وإبراز دور المقيّــم فــي حفـظ الحقوق وتحقيـق العدالة.يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين يعد حلقة وصل بيــن المقيّميــن والمنظميــن والأكاديميين والممارسـين لمناقشــة الموضوعــات المهمــة وأحــدث الاتجاهــات فــي المهنــة، وتبـادل المعرفـة بيـن المقيّميـن الدولييـن، حيـث يشاركون تجاربهـم وآراءهـم، ويتناولـون القضايا المهنية الناشـئة والصعبة التي تركز على مسـتقبل المهنة.ويتضمــن جــدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع المؤتمر https://www.ivc-forum.org.// انتهى //15:19ت م0121