جدة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت مدارس محافظة جدة اليوم أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، وسط انطلاقة جادة في جميع المدارس، إلى جانب تنفيذ المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة لبرامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين واستقبال المدارس للطلاب والطالبات المنقولين بين المراحل الدراسية للتعريف.وانتظم طلاب وطالبات المشاريع المدرسية ضمن المرحلة الأولى في مدارسهم اليوم، من خلال 25 مشروعاً تم إنجازها بنظام البناء الحديث، ضمت 272 فصلاً دراسياً في عدد من أحياء جدة التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبة، إضافةً إلى انتظام الطلاب والطالبات في 10 مشاريع أخرى سريعة ضمن خطة وزارة التعليم لمعالجة الآثار الناتجة عن مشروع الإزالة والتطوير للأحياء العشوائية بجدة شملت 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبة.// انتهى //15:26ت م0124