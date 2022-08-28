مكة المكرمة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسنفّذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للتطوع الصحي خلال شهر أغسطس الجاري مبادرة رعايتكم أولويتنا استمرت لمدة ثلاثة أسابيع لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من منسوبي جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة لترسيخ ثقافة التطوع عن طريق تعميق روح العمل الجماعي التطوعي بين مؤسسات الدولة من القطاعين والأفراد؛ لتقديم كل ما يلبي احتياجات المجتمع من خدمات في شتى المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي المجتمعي من خلال إتاحة الفرص التطوعية واستثمارها من قبل القطاع الخاص والفرق والجمعيات التطوعية وفقاً لإحتياجات المجتمع.وبيّنت أن المبادرة نفّذت بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات الصحية من فريق براء أبدان التطوعي، لتقديم للخدمات الصحية من الكشف والعلاج الطبيعي والاستشارات النفسية والسلوكية والتغذية لـ 500 طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منسوبي جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة مشيرةً إلى مشاركة مجمع الإعجاز الطبي لرعاية الأطفال، كجهة تنفذ من خلالها الخدمات الطبية والجلسات العلاجية.وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة تقليل الضغط على مراكز التأهيل الشامل في مكة المكرمة ورفع مستوى الرعاية الطبية بتقديم الخدمات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //15:27ت م0125