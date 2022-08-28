تونس 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستأنفت اليوم بتونس العاصمة الجلسة العامة حول محور السلم والاستقرار في إطار أعمال اليوم الثاني لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، وذلك بحضور الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد.وأشار الرئيس التونسي في كلمته إلى ما تعانيه أفريقيا من حروب وصراعات وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المجتمعات الأفريقية، متوقفاً عند الأسباب الحقيقية الداخلية والخارجية وراء حالة عدم الاستقرار في أفريقيا.ودعا إلى تضامن أفريقي يسهم في بلوغ حلول جدية وفق تصورات جديدة ورؤى غير تقليدية.وخصصت الجلسة أيضاً لمداخلات عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع.// انتهى //15:28ت م0127