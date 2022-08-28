الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: الغاز، والخزف السعودي ، والخليجية العامة، والشرقية للتنمية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، والحمادي، ومبكو، وريدان، و إعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.50%.فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ومعادن، وبترو رابغ، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والراجحي، وإس تي سي، و سابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 131.74 نقطة ليقفل عند مستوى 21.763.02 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 2.705 صفقات.// انتهى //16:12ت م0136