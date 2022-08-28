الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة السلة غداً نظيره الفلبيني في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في ثاني مواجهاته بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.ويسعى الأخضر لتعويض خسارته في الجولة الأولى من التصفيات أمام نظيره النيوزيلندي والإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال.واختتم الأخضر تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية ركز من خلالها المدرب محمد الكرداني على مفاتيح وقوة المنتخب الفلبيني الذي يعتمد على الأداء السريع ودقة التصويبات الثلاثية.وأكد مدرب الأخضر محمد الكرداني جاهزية الفريق لخوض اللقاء وتحقيق الفوز, وقال: "ندرك جيدا قوة المنتخب الفلبيني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وكذلك صعوبة التصفيات في ظل وجود منتخبات لها مشاركات سابقة في كأس العالم و لها خبرة طويلة على المستوى القاري.// انتهى //16:13ت م0137