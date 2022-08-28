الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة في الرياض اليوم, بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارتين.واستعرض اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم , كما ناقش تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الوزارتين في مجالات الشؤون الإسلامية وتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وتنفيذ البرامج الدعوية التي تعنى بنشر الوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.وأكد آل الشيخ في تصريح صحفي عقب اللقاء أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل على نشر قيم الإسلام وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة، منوهاً بالتوافق بين الوزارتين في مجالات التعاون الثنائي بما يحقق توجيهات القيادتين.من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين أن مملكة البحرين حريصة على تفعيل التعاون في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في هذا الخصوص، مشيراً إلى التوافق في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم العمل الإسلامي بمجالاته المتنوعة.// انتهى //16:22ت م0140