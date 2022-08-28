تبوك 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , بمكتبه اليوم , المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.وهنّأ سموه الطلاب والطالبات والأسرة التعليمية بالمنطقة ببداية العام الدراسي الجديد، ‬متمنياً لهم التوفيق والنجاح، كما اطّلع تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة.وأكد سمو أمير تبوك أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة والحرص على توفير البيئة التفاعلية الجاذبة لأبنائنا الطلبة ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء وكذلك الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية, منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- .وثمن سموه خلال اللقاء ما يقوم به جميع العاملين بالقطاع التعليمي بالمنطقة , من أعمال جليلة في خدمة الطلاب والطالبات.فيما نوه مدير تعليم تبوك اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة ومتابعته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية في ظل دعم القيادة الرشيدة.// انتهى //16:37ت م0142